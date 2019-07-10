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    Семин: «Гилерме нужен «Локомотиву». Это лучший вратарь страны»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с контрактом вратаря Гилерме.

    – Как вы отнеслись к ситуации с Гилерме?

    – Я всегда и по сей день говорил, что Гилерме – это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я как тренер хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.

    – Учитывая сложность ситуации, вы не хотели бы сами пообщаться с Гилерме по поводу его будущего?

    – Зачем? По этому поводу Гилерме нужно общаться с руководителями клуба. У нас разделены обязанности. Я с игроком каждый день разговариваю на тренировках.

    • Гендиректор клуба Василий Кикнадзе сказал, что игрок, скорее всего, останется в клубе до 31 декабря, после чего покинет команду.
    • Гилерме перешел в «Локомотив» в 2007 году и провел 235 матчей в Премьер-лиге.
    • Голкипер по одному разу выиграл чемпионат России и Суперкубок, трижды – Кубок страны.

    Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    10.07.2019 23:08
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6915

      parevg 44 минуты назад

      Все верно шПалыч сказал.
      Зачем, и главное на кого менять вратаря сборной. Уверенного и надежного вратаря.
      Достаточно вспомнить что было с командой пока ворота защищали Пелицолли, Левенец, Якупович, или Чех .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      Вальдемар IV 45 минут назад

      накатил опять

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6915

      parevg > Вальдемар IV 43 минуты назад

      А что про Сухину ничего не будет? Жаль...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1854

      Черкизовский Кот 51 минуту назад

      Бедный Юрий Палыч. Поднял клуб до вершин, после разрухи на вершины вернул. А теперь приходит очередной проходимец, и пытается внушить ему, что он - не авторитет. Шёл бы этот Кикнадзе... на выход. Палыч - это наша легенда №1!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9943

      Garrincha58 58 минут назад

      а как же Акинфеев ведь он же всегда лучший

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