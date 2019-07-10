Семин: «Гилерме нужен «Локомотиву». Это лучший вратарь страны»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с контрактом вратаря Гилерме.

– Как вы отнеслись к ситуации с Гилерме?

– Я всегда и по сей день говорил, что Гилерме – это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я как тренер хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.

– Учитывая сложность ситуации, вы не хотели бы сами пообщаться с Гилерме по поводу его будущего?

– Зачем? По этому поводу Гилерме нужно общаться с руководителями клуба. У нас разделены обязанности. Я с игроком каждый день разговариваю на тренировках.

Гендиректор клуба Василий Кикнадзе сказал, что игрок, скорее всего, останется в клубе до 31 декабря, после чего покинет команду.

Гилерме перешел в «Локомотив» в 2007 году и провел 235 матчей в Премьер-лиге.

Голкипер по одному разу выиграл чемпионат России и Суперкубок, трижды – Кубок страны.

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