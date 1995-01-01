Кикнадзе: «Мы не готовы повторить предложение Гилерме от другого московского клуба. Скорее всего, он останется до 31-го декабря и уйдет»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря Гилерме.
Сообщалось, что стороны не могут договориться о сумме подъемных за подписание нового договора. Игрок сборной России назвал ситуацию неприятной и сказал, что хотел завершить в команде карьеру.
«Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб.
Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет», – сказал Кикнадзе.
- Гилерме перешел в «Локомотив» в 2007-м году и провел 235 матчей в Премьер-лиге. Голкипер по одному разу выиграл чемпионат России и Суперкубок, трижды – Кубок страны.