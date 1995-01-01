Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Кикнадзе: «Мы не готовы повторить предложение Гилерме от другого московского клуба. Скорее всего, он останется до 31-го декабря и уйдет»

    Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря Гилерме.

    Сообщалось, что стороны не могут договориться о сумме подъемных за подписание нового договора. Игрок сборной России назвал ситуацию неприятной и сказал, что хотел завершить в команде карьеру.

    «Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб.

    Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет», – сказал Кикнадзе.

    • Гилерме перешел в «Локомотив» в 2007-м году и провел 235 матчей в Премьер-лиге. Голкипер по одному разу выиграл чемпионат России и Суперкубок, трижды – Кубок страны.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72333
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru