«Спартак» объявил о трансфере полузащитника Баду из «Вольфсбурга-2» 

Полузащитник Малкольм Баду перешел из «Вольфсбурга-2» в «Спартак». Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

О сроках соглашения и сумме трансфера не сообщается. Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов сказал, что цена на футболиста «настолько смешная, что в российском футбольном обществе это могли бы назвать даром и на перспективу».

«Спартак» просматривал 22-летнего футболиста во время сбора команды в Австрии.