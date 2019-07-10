«Спартак» объявил о трансфере полузащитника Баду из «Вольфсбурга-2» 

Да уж,,,,усилились,,,,,цорн походу весь свой хлам решил в Спартак перетащить,,,,
Полузащитник Малкольм Баду перешел из «Вольфсбурга-2» в «Спартак». Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.
О сроках соглашения и сумме трансфера не сообщается. Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов сказал, что цена на футболиста «настолько смешная, что в российском футбольном обществе это могли бы назвать даром и на перспективу».
«Спартак» просматривал 22-летнего футболиста во время сбора команды в Австрии.
- По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
- В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
- Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.