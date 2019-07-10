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    «Спартак» объявил о трансфере полузащитника Баду из «Вольфсбурга-2» 

    Полузащитник Малкольм Баду перешел из «Вольфсбурга-2» в «Спартак». Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

    О сроках соглашения и сумме трансфера не сообщается. Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов сказал, что цена на футболиста «настолько смешная, что в российском футбольном обществе это могли бы назвать даром и на перспективу».

    «Спартак» просматривал 22-летнего футболиста во время сбора команды в Австрии.

    • По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
    • В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
    • Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +9748

      slavutiq70 38 минут назад

      Да уж,,,,усилились,,,,,цорн походу весь свой хлам решил в Спартак перетащить,,,,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      Сергей Александрович > slavutiq70 20 минут назад

      Работает как говорится и вашим и нашим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1905

      aaaaahhhh 42 минуты назад

      С Бедой понятно , как дела с подписанием Насредина???:)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Boeung777 48 минут назад

      Это немец?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11218

      ВетеR > Boeung777 36 минут назад

      Истинный ариец !)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5921

      Asbjorn 51 минуту назад

      Очень странный трансфер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13346

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Загадочная шоколадка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Boeung777 56 минут назад

      Непонятно кто, непонятно зачем. Цорн резвится.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15891

      VVM1964 1 час назад

      " На халяву и уксус сладкий " )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6338

      ufos73 1 час назад

      Может Спартаку сразу все агентство Цорна купить? Оптом наверняка дешевле! ))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4755

      батог 1 час назад

      На 8 лимонов, ух сколько набрать можно !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -27

      DonBaton 1 час назад

      Сколько бананов обещали ему?

      2
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