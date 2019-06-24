«Спартак» подтвердил, что Баду находится на просмотре в клубе

Очередной устраиватель своей судьбы в Спартак директором пришёл, похоже.
«Спартак» может подписать полузащитника из системы «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
22-летний футболист сейчас находится на просмотре в московской команде. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«На просмотре находится 22-летний немецкий полузащитник Малкольм Баду из «Вольфсбурга». Он может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии», – говорится в заявлении «Спартака».
- По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
- В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
- Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.