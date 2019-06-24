«Спартак» подтвердил, что Баду находится на просмотре в клубе

«Спартак» может подписать полузащитника из системы «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

22-летний футболист сейчас находится на просмотре в московской команде. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«На просмотре находится 22-летний немецкий полузащитник Малкольм Баду из «Вольфсбурга». Он может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии», – говорится в заявлении «Спартака».