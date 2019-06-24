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    «Спартак» подтвердил, что Баду находится на просмотре в клубе

    «Спартак» может подписать полузащитника из системы «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

    22-летний футболист сейчас находится на просмотре в московской команде. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

    «На просмотре находится 22-летний немецкий полузащитник Малкольм Баду из «Вольфсбурга». Он может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии», – говорится в заявлении «Спартака».

    • По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
    • В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
    • Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +368

      Томик 33 минуты назад

      Очередной устраиватель своей судьбы в Спартак директором пришёл, похоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      absent32 34 минуты назад

      странный интерес к 22-МУ игроку из 4-Й по силе немецкой лиги

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      Вальдемар IV > absent32 12 секунд назад

      молодежная иерархия в германии не чета нашим, особенно которые рапид обыграть не могут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      absent32 38 минут назад

      цорн еще ломовицкого хочет сплавить... что-то мне подсказывает, что интересы кононова ни как не влияют!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8931

      vladimir-7 1 час назад

      Посмотрим оценку болельщиков спартака, которые просмотрят всю
      подноготную игрока и результаты просмотра Баду в клубе. Пожалуй,
      это будет более объективная оценка, чем заключение Цорна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      Фанат Рубина 1 час назад

      о будущее сборной россии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19697

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Цорн своих клиентов тянет, это некрасиво и конфликт интересов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4835

      piligrim1986 1 час назад

      дно

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