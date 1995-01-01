Конов: «Баду в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком». Цена игрока – смешная»

дак и клуб становится смешным.
Хавбек системы «Вольфсбурга» Малькольм Баду вскоре должен подписать контракт со «Спартаком». Такую информацию сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
«Полузащитник Баду согласовал условия со «Спартаком» и в ближайшие дни официально пополнит ряды красно-белых. Сбора в Австрии хватило, чтобы доказать свою состоятельность и оформить переезд из второй команды «Вольфсбурга» в Москву.
Цена, как говорят, настолько смешная, что в российском футбольном обществе это могли бы назвать даром и на перспективу», – написал Конов.
- По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
- В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
- Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.