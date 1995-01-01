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    Конов: «Баду в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком». Цена игрока – смешная»

    Хавбек системы «Вольфсбурга» Малькольм Баду вскоре должен подписать контракт со «Спартаком». Такую информацию сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Полузащитник Баду согласовал условия со «Спартаком» и в ближайшие дни официально пополнит ряды красно-белых. Сбора в Австрии хватило, чтобы доказать свою состоятельность и оформить переезд из второй команды «Вольфсбурга» в Москву.

    Цена, как говорят, настолько смешная, что в российском футбольном обществе это могли бы назвать даром и на перспективу», – написал Конов.

    • По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
    • В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
    • Баду находится в системе «Вольфсбурга» с 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1886

      aaaaahhhh 3 минуты назад

      дак и клуб становится смешным.

      0
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      Рейтинг: +519

      Валерий2705 13 минут назад

      Вольфсбург вряд стал бы держать хорошего игрока во второй команде. Но посмотрим. Заиграет, значит большой плюс селекции Спартака, но верится с трудом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6689

      vka1970 14 минут назад

      Вот и обещанный Цорном новый курс.
      Бери брошенное, носи ношенное.

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