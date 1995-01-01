Конов: «Баду в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком». Цена игрока – смешная»

Хавбек системы «Вольфсбурга» Малькольм Баду вскоре должен подписать контракт со «Спартаком». Такую информацию сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Полузащитник Баду согласовал условия со «Спартаком» и в ближайшие дни официально пополнит ряды красно-белых. Сбора в Австрии хватило, чтобы доказать свою состоятельность и оформить переезд из второй команды «Вольфсбурга» в Москву.

Цена, как говорят, настолько смешная, что в российском футбольном обществе это могли бы назвать даром и на перспективу», – написал Конов.