Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Тарасов: «В «Локомотиве» спросили: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» Я охренел»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о ситуации с отказом клуба оплатить ему операцию по поводу травмы, полученной в матче 30-го тура РПЛ-2018/19 с «Уфой» (1:0).

    Ранее сообщалось, что в общей сложности стоимость операции и восстановления игрока составляет 23 тысячи евро (более 1,6 миллиона рублей).

    Контракт 32-летнего футболиста с железнодорожниками истек 30 июня.

    «Вышел на замену, получил травму. Меня унесли на носилках, я почувствовал, что у меня надрыв мышцы. Прошел обследование, мне сказали, что у меня тяжелый надрыв, два месяца надо восстанавливаться. Я хромал, не мог ходить.

    У нас был отпуск. Я сделал дома специальный укол и улетел отдыхать в Турцию. Вернулся и встретился с президентом (имеется в виду генеральный директоре «Локомотива» Василий Кикнадзе).

    Мы разговаривали часа полтора-два. Это была добрая душевная встреча, но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт.

    Он у меня действовал еще где-то полмесяца. А команда же собирается на медосмотр, летит на сборы. Я сказал: «Василий Александрович, можно я тогда не полечу?» Хотя по контракту должен был. Но попросил полететь на реабилитацию в Рим – у «Локомотива» контракт с клиникой «Вилла Стюарт».

    Сказал: «Я бы занялся ногой. Мне надо восстановиться и найти команду». Он ответил: «Да, без проблем, езжай. Мы все сделаем». Пришел на УЗИ в Москве с полной уверенностью, что есть улучшения, а мне говорят, что необходима операция.

    Прилетаю с женой в Рим. Сказал: получил повреждение в матче, обследуйте меня и скажите, как лечить. Врач долго смотрел и один в один повторил те же слова, которые мне сказали на УЗИ: необходима операция. Я, честно говоря, *** (охренел) – мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет 2-2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую жопу я попал.

    После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел девять лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Мне нужна была футбольная практика, чтобы набрать форму. Я все это объяснил и получил в ответ категоричное «нет».

    Но дальше я просто охренел. Окей, мне сказали «нет». Но потом меня спрашивают в лоб: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: «Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад». Мне ответили: «Мы говорили про реабилитацию». Я напомнил: «Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня еще был период контракта. Операцию я сделал 20 июня, а контракт был рассчитан до 30-го».

    Какая цена вопроса? 10 тысяч евро. Не знаю, зажал клуб или нет, но мне так ответили», – сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу T-Killah.

    • Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.
    • В составе москвичей он стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.

    Источник: YouTube-канал T-Killah

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +92

      evgevg13 12 минут назад

      Какая нафиг оплата за операцию??? А Сёмину на виски за 40000 за бутыль если не хватит??? Так, что сам, сам. Тем более такой "хитромудрый"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3804

      3a zenit 27 минут назад

      получил травму и улетел отдыхать в Турцию...клоун.Это как взять больничный,пробухать его,а потом начальству заявить что мол-вы зажали мне больничный гады.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9942

      Garrincha58 34 минуты назад

      мы то же охренели!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4136

      subbotaspartak 39 минут назад

      Всё население спрашивает - А кто мне оплатит операцию?
      Хотелось бы, чтоб Российская Федерация.
      А мы по СМСкам детям собираем,
      А они умирают.
      А жлоб миллионер ножку повредил
      И заскулил.
      (И плевать мне на его контракт)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +242

      dmzeus > subbotaspartak 31 минуту назад

      Я бы посмотрел на тебя в такой ситуации) Все горазды судить, но часто ведут себя куда хуже при менее серьезных проблемах))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2476

      Fan Loko mik 40 минут назад

      Какого Х он поперся в Турцию с травмой! Профессионал хренов!!! Операцию сделал 20 июня в расчете на то, что ему продлят контракт и он опять будет балду гонять три месяца не напрягаясь, УРОД!!! ДАРМОЕД!!!! Правильно, что не продлили и правильно, что не оплатили пусть теперь хоть немного подумает!!! Бездельник!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1621

      Masteralex 46 минут назад

      всё написано в контракте, если в контракте не написано, что клуб должен оплачивать в данной ситуации, то какие могут быть претензии?

      В мире бизнеса зачастую устные договоренности имеют не последнюю роль, но письменно подтвердить всё равно не помешает это дело

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +242

      dmzeus > Masteralex 33 минуты назад

      Травма была получена в официальном матче при действующем контракте.
      Ладно бы он во дворе по пьяне упал.. Так что, по идее, лечение за счет клуба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11215

      ВетеR 51 минуту назад

      Второй кусок дерьма, после Глушкова !

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru