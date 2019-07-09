Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Кикнадзе – об операции Тарасова: «Он думал, что медицинский штаб дал согласие. Мы так не считаем. Дело может дойти до суда»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с операцией Дмитрия Тарасова.

    «О том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске.

    Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг. Дима подумал, что смс клубного врача со словом «Хорошо», на его смс о том, что он будет оперироваться – это согласование с медицинским штабом.

    Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Дело может дойти до суда», – сказал Кикнадзе.

    • 32-летний Тарасов после ухода из клуба и раскритиковал руководство.
    • Ранее Кикнадзе сказал, что вратарь Гилерме может покинуть клуб в 2020-м году из-за разногласий по продлению контракта.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72333
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru