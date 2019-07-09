Кикнадзе – об операции Тарасова: «Он думал, что медицинский штаб дал согласие. Мы так не считаем. Дело может дойти до суда»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с операцией Дмитрия Тарасова.

«О том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске.

Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг. Дима подумал, что смс клубного врача со словом «Хорошо», на его смс о том, что он будет оперироваться – это согласование с медицинским штабом.

Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Дело может дойти до суда», – сказал Кикнадзе.