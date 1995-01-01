Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал об уходе из «Локомотива».

«Ситуация была неприятная, не продлили контракт. Но там была куча разных разногласий. В течение буквально пяти дней все узнают. Я расскажу, как все было, от и до.

Мне самому было неприятно. Недавно встречался с болельщиками. Там я вкратце обрисовал эту ситуацию. Многие в курсе. Я скоро сам все расскажу в прессу. Еще подумаю, как это сделать.

Меня из команды никто не позвал [на Суперкубок]. Могли бы позвать. Я также имею отношение к тому, почему «Локомотив» сейчас играет здесь. Было бы приятно. Никто не позвонил. Я попросил Миранчуков, они сделали билет, и я пришел. Болею за ребят. Болельщики – молодцы. Спасибо им за девять лет – это большая часть моей карьеры. Огромное спасибо тем, кто поддерживал. Даже если кто не поддерживал – извините меня, но я всегда выходил, бился, сражался. Мне себя по работе упрекнуть не в чем.

У меня нет коннекта [ни с кем в клубе]. Получил травму в последней игре, и из-за этого началось недопонимание.

Сейчас я в непростой ситуации. Контракт закончился, когда надо 2-3 месяца искать, где реабилитироваться, лечиться. Поддержки нет, но, значит, сам разберусь», – сказал Тарасов.