«Мутко против»: Тарасов попросил у «Локомотива» на операцию 1,6 миллиона рублей, но получил отказ

У него зарплата была 10 млн. в месяц!!!!! Не скопил что ли?
Как ранее стало известно, «Локомотив» отказался оплатить операцию экс-полузащитнику команды Дмитрию Тарасову, у которого истек контракт.
По информации телеграм-канала «Мутко против», 32-летний футболист попросил у клуба на лечение 23 тысячи евро (чуть более 1,6 миллиона рублей): 13 – на саму операцию и еще 10 на восстановление.
- Хавбек получил травму в матче 30-го тура РПЛ-2018/19 с «Уфой».
- Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.
- В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.
Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21506 подписчиков.