«Мутко против»: Тарасов попросил у «Локомотива» на операцию 1,6 миллиона рублей, но получил отказ

Как ранее стало известно, «Локомотив» отказался оплатить операцию экс-полузащитнику команды Дмитрию Тарасову, у которого истек контракт.

По информации телеграм-канала «Мутко против», 32-летний футболист попросил у клуба на лечение 23 тысячи евро (чуть более 1,6 миллиона рублей): 13 – на саму операцию и еще 10 на восстановление.