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    «Мутко против»: Тарасов попросил у «Локомотива» на операцию 1,6 миллиона рублей, но получил отказ

    Как ранее стало известно, «Локомотив» отказался оплатить операцию экс-полузащитнику команды Дмитрию Тарасову, у которого истек контракт.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», 32-летний футболист попросил у клуба на лечение 23 тысячи евро (чуть более 1,6 миллиона рублей): 13 – на саму операцию и еще 10 на восстановление.

    • Хавбек получил травму в матче 30-го тура РПЛ-2018/19 с «Уфой».
    • Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.
    • В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21506 подписчиков.

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2469

      Fan Loko mik 21 минуту назад

      У него зарплата была 10 млн. в месяц!!!!! Не скопил что ли?

      4
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      Рейтинг: +17

      avk78 26 минут назад

      Футболку продай дятел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +204

      Пельш 1 35 минут назад

      А что у него денег не хватает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +703

      Мы ЦСКА 54 минуты назад

      у бышей жены попроси

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6326

      ufos73 55 минут назад

      Пусть у нас бесплатную медицину попробует )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6773

      KLIM777 > ufos73 53 минуты назад

      действительно. Очередь подойдет к зиме. Хотя к тому времени нога может отпадет уже

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8094

      DeStar 1 час назад

      ну ведь он получил травму играя за клуб, разве не должны оплачивать? он ведь мог поехать лечиться буквально на след день после травмы

      3
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      ...
      Рейтинг: +6326

      ufos73 > DeStar 55 минут назад

      А Локо может направить его в другое место лечения, тысяч на 150 деревянных... Если не хочет там лечится, пусть лечится за свой счет )))

      0
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      Рейтинг: +659

      Борат 1 час назад

      производственная травма - должны оплачивать))))

      1
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      Рейтинг: +359

      Gerecht165 1 час назад

      Судя по фотографиям счетов, Бомбардир слегка округлил на 1656 евро. Ау, ребята, вы из тех, у кого число "пи" равно 3? Или для вас почти 120 тысяч рублей уже не деньги?

      0
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      Рейтинг: +230

      Nintendo8800 > Gerecht165 52 минуты назад

      120 штук это моя зарплата, и да, для футбола это не деньги ( да и вообще москва питер )

      0
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      ...
      Рейтинг: +204

      Пельш 1 > Nintendo8800 34 минуты назад

      А где такая зарплата? Вот у меня всего 40 штук!

      0
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      Рейтинг: +1272

      ухоженный крокодил 1 час назад

      На операцию по приобретению мозга?

      3
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      Рейтинг: +3894

      Спартач80 > ухоженный крокодил 57 минут назад

      Судя по всем твоим комментам,тебе даже на финляндском вокзале отказали.

      2
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