Вице-президент «Сампдории»: «Если «Спартак» сделает хорошее предложение по Рамиресу, не станем препятствовать»

Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи сообщил, что клуб готов отпустить полузащитника Гастона Рамиреса в «Спартак», ели получит от москвичей хорошее предложение.

Ранее сообщалось, что уругвайцем интересуются не только «Спартак», но и «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

«Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем», – сказал Ромеи.