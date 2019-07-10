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    Вице-президент «Сампдории»: «Если «Спартак» сделает хорошее предложение по Рамиресу, не станем препятствовать»

    Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи сообщил, что клуб готов отпустить полузащитника Гастона Рамиреса в «Спартак», ели получит от москвичей хорошее предложение.

    Ранее сообщалось, что уругвайцем интересуются не только «Спартак», но и «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

    «Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем», – сказал Ромеи.

    • Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4136

      subbotaspartak 34 минуты назад

      29 лет - староват наверно.
      Было бы 28 - был бы примерным.

      0
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      Рейтинг: +316

      GSmall > subbotaspartak 29 минут назад

      Это не возраст для уругвайца.У них со здоровьем полный порядок.До 35 спокойно поиграет на высоком уровне

      0
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      Рейтинг: +6209

      Вомбат 37 минут назад

      Лучше бы спросили этого Антонио про якобы аренду Ригони в Сампдорию. Это ведь итальянские журналисты придумали, так пусть итальянский менеджер и комментирует. А Рамиреса надо сначала самого спросить согласен ли он играть в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +576

      Boeung777 52 минуты назад

      29 лет, многовато за такую сумму.

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