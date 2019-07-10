Вице-президент «Сампдории»: «Если «Спартак» сделает хорошее предложение по Рамиресу, не станем препятствовать»

29 лет - староват наверно.
Было бы 28 - был бы примерным.
Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи сообщил, что клуб готов отпустить полузащитника Гастона Рамиреса в «Спартак», ели получит от москвичей хорошее предложение.
Ранее сообщалось, что уругвайцем интересуются не только «Спартак», но и «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
«Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем», – сказал Ромеи.
- Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.