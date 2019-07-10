Sport24: «Спартак» интересуется Рамиресом, на которого претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»

По информации СИ(слухи инета), Спартак собирается продать Фернандо в августе. У него практически те же показатели.))
По информации Sport24, «Спартак» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Сампдории» Гастону Рамиресу.
Ранее сообщалось, что в число претендентов на 28-летнего футболиста входят «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Петербуржцы готовы заплатить за уругвайца 13 миллионов евро.
- Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.