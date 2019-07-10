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    Sport24: «Спартак» интересуется Рамиресом, на которого претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»

    По информации Sport24, «Спартак» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Сампдории» Гастону Рамиресу.

    Ранее сообщалось, что в число претендентов на 28-летнего футболиста входят «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Петербуржцы готовы заплатить за уругвайца 13 миллионов евро.

    • Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с генуэзцами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3592

      ivany4 39 минут назад

      По информации СИ(слухи инета), Спартак собирается продать Фернандо в августе. У него практически те же показатели.))

      0
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      Рейтинг: +72358

      zigbert 49 минут назад

      Претендентов как всегда много но как обычно все от него откажутся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6773

      KLIM777 56 минут назад

      рухлядь этот рамирес) даром не нужен никому

      0
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      Рейтинг: +17903

      oyabun 1 час назад

      А как же Хаджи? Спартак уже не интересуется? Каждый день новые кандидаты на усиление, а в итоге получим пшик.

      4
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      Рейтинг: +4833

      Сильвербой > oyabun 16 минут назад

      Какая-нибудь Роша обязательно придет!

      0
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      Рейтинг: +9939

      Garrincha58 1 час назад

      этот якобы хороший игрок давно уже сдулся как игрок и непонятно почему

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5089

      piligrim1986 1 час назад

      гастон хороший игрок, но из списка команд по-моему выбор очевиден.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      Томик 1 час назад

      Только Кавани интересен(мне). Остальных могут кого угодно брать. Хоть по одному, хоть на вес.

      0
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      Рейтинг: +47

      Январь 59 1 час назад

      Краснодар должен вбросить инсайд об интересе игроками Томи, Чайки,

      0
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      Рейтинг: +47

      Январь 59 1 час назад

      Как только Краснодар проявил интерес к игроку, так сразу все налетели. Цель одна :" Недать возможности усилиться".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +607

      Alex Flash 2 часа назад

      Внимательно читайте план Цорна. Он туда не вписывается

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