Sport24: «Спартак» интересуется Рамиресом, на которого претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»

По информации Sport24, «Спартак» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Сампдории» Гастону Рамиресу.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на 28-летнего футболиста входят «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Петербуржцы готовы заплатить за уругвайца 13 миллионов евро.