Tuttomercatoweb: «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» интересуются хавбеком «Сампдории» Рамиресом

А я интересуюсь Ламборджини диабло, но это не значит что я его собираюсь покупать.
«Зенит» может приобрести полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса. Об этом информирует Tuttomercatoweb.
Также в 28-летнем футболиста заинтересованы «Краснодар» и «Локомотив».
При этом подписание уругвайца – не приоритет для петербургского клуба.
Генуэзцы оценивают стоимость хавбека в 13 миллионов.
- Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.