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    Tuttomercatoweb: «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» интересуются хавбеком «Сампдории» Рамиресом

    «Зенит» может приобрести полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

    Также в 28-летнем футболиста заинтересованы «Краснодар» и «Локомотив».

    При этом подписание уругвайца – не приоритет для петербургского клуба.

    Генуэзцы оценивают стоимость хавбека в 13 миллионов.

    • Рамирес перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро» летом 2017 года за 9 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел 29 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6895

      parevg 16 минут назад

      А я интересуюсь Ламборджини диабло, но это не значит что я его собираюсь покупать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2426

      Fan Loko mik 1 час назад

      Ну, и зачем он нужен? ЛОКО просто необходим один, но топовый креативный игрок в середину поля!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: -33

      Вальдемар IV > Fan Loko mik 56 секунд назад

      сухина и так накреативил вам победок сколько

      0
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    • ...
      Рейтинг: +303

      GSmall 1 час назад

      Ментально слабый игрок.Такой же как Маркиз

      0
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