Tuttomercatoweb: «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» интересуются хавбеком «Сампдории» Рамиресом

«Зенит» может приобрести полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

Также в 28-летнем футболиста заинтересованы «Краснодар» и «Локомотив».

При этом подписание уругвайца – не приоритет для петербургского клуба.

Генуэзцы оценивают стоимость хавбека в 13 миллионов.