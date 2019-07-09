Прядкин: «Переход Сутормина в «Зенит» – законный. «Рубин» не зарегистрировал игрока в лиге»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Зенит» не нарушал никаких правил при трансфере из «Рубина» полузащитника Алексея Сутормина.

29 июня 25-летний футболист перешел в казанский клуб из «Оренбурга». 8 июля петербуржцы приобрели игрока у «Рубина».

«Санта-Барбара, как многие написали… Но никаких нарушений с точки зрения закона не было. Этот игрок не был зарегистрирован в лиге «Рубином», – сказал Прядкин.