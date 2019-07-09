Прядкин: «Переход Сутормина в «Зенит» – законный. «Рубин» не зарегистрировал игрока в лиге»

Татар надо нак..й из футбола выгонять все равно ничего не могут сармановский лесник наломал дров
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Зенит» не нарушал никаких правил при трансфере из «Рубина» полузащитника Алексея Сутормина.
29 июня 25-летний футболист перешел в казанский клуб из «Оренбурга». 8 июля петербуржцы приобрели игрока у «Рубина».
«Санта-Барбара, как многие написали… Но никаких нарушений с точки зрения закона не было. Этот игрок не был зарегистрирован в лиге «Рубином», – сказал Прядкин.
- Сутормин – воспитанник «Зенита».
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.