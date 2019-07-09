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    Прядкин: «Переход Сутормина в «Зенит» – законный. «Рубин» не зарегистрировал игрока в лиге»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Зенит» не нарушал никаких правил при трансфере из «Рубина» полузащитника Алексея Сутормина.

    29 июня 25-летний футболист перешел в казанский клуб из «Оренбурга». 8 июля петербуржцы приобрели игрока у «Рубина».

    «Санта-Барбара, как многие написали… Но никаких нарушений с точки зрения закона не было. Этот игрок не был зарегистрирован в лиге «Рубином», – сказал Прядкин.

    • Сутормин – воспитанник «Зенита».
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.07.2019 14:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +47

      майкл 9 июля 2019, 19:04

      Татар надо нак..й из футбола выгонять все равно ничего не могут сармановский лесник наломал дров

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 9 июля 2019, 18:03

      Ещё бы было незаконно лол

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 9 июля 2019, 17:29

      Ну а школоте всё одно же интересно язычком почесать.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 9 июля 2019, 16:26

      Если Зенит, то законно, а кто нибудь другой, так сразу запрет и снятие очков, да икого я обманываю Прядкин был же в руководстве бомжей

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Skull_Boy 9 июля 2019, 23:18

      Напомни кому там очки снимали? Тебе? Те что для зрения?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2019, 15:22

      так а кому тогда заплатили за игрока

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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Garrincha58 9 июля 2019, 17:40

      У кого купили кто деньги получил, ох нарвутся на санкции УЕФА.

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