Сутормин перешел в «Зенит». Клуб представил трансфер в стиле «Санта-Барбары»

Полузащитник Алексей Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит».

Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на три года и возможностью продления еще на сезон. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Пресс-служба петербургского клуба опубликовала в твиттере представление трансфера в стиле сериала «Санта-Барбара». 29-го июня казанский клуб купил Сутормина у «Оренбурга».

В 29-ти матчах прошлого сезона Премьер-лиги игрок забил восемь голов и отдал два ассиста.