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    Сутормин перешел в «Зенит». Клуб представил трансфер в стиле «Санта-Барбары»

    Полузащитник Алексей Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит».

    Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на три года и возможностью продления еще на сезон. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

    Пресс-служба петербургского клуба опубликовала в твиттере представление трансфера в стиле сериала «Санта-Барбара». 29-го июня казанский клуб купил Сутормина у «Оренбурга».

    В 29-ти матчах прошлого сезона Премьер-лиги игрок забил восемь голов и отдал два ассиста.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +307

      SEREGA 64 2 минуты назад

      ПИТЕРСКОЕ ВОРЬЕ ТАК И ТЯНУТ С НАРОДА ДЕНЬГИ

      1
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      Рейтинг: +1855

      Evgeni1952 10 минут назад

      Бомжи в своем амплуа. Себе не надо, но и другим не дадим. Будет на лавке сидеть и деньги получать, благо их не мерено.

      2
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      Рейтинг: +3567

      Lester84 28 минут назад

      ЗеБолотный ему как раз лавочку нагрел)))

      1
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      Рейтинг: +1152

      Obojaemiy 44 минуты назад

      какую то схему мутную провернули на пару с Рубином...Надо бы прокуратуре заняться этими мутками. Бомжы походу за Азмуна расплачиваются все еще)

      0
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      Рейтинг: +1846

      Черкизовский Кот 48 минут назад

      Когда он родился, "Санта-Барбара" уже год как была закончена. Мысль из разряда "как быстро летит время".

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      Рейтинг: +1271

      ухоженный крокодил 51 минуту назад

      И что , это усиление под ЛЧ?

      0
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      Рейтинг: +31086

      MaxRnD 1 час назад

      "Санта Барбара" по нашему будет "Ширли-Мырли"

      2
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      Рейтинг: +6318

      ufos73 1 час назад

      Еще одна такая жирная и вонючая навозная кучу в истории бомжей! Позрники кремлевские!

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      Рейтинг: +2622

      Yurok161 1 час назад

      Зимой будет в Сочи.Если не зимой,то следующим летом.

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