Румменигге: «Говорят, что лучший защитник Германии ушел в «Боруссию» Д, но он играет за нас»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге на презентации Люка Эрнандеса прокомментировал переход Матса Хуммельса из мюнхенского клуба в дортмундскую «Боруссию».
«Я видел новостные статьи, где говорят, что лучший немецкий центральный защитник больше не хочет играть за «Баварию». Но я считаю, что лучший немецкий центральный защитник играет как раз у нас. И в сборной Германии тоже», – заявил Румменигге.
- Вероятнее всего, Румменигге намекал на Никласа Зюле.
- Хуммельс перешел в «Боруссию» за 42,5 миллиона евро.
- Матс Хуммельс – воспитанник «Баварии».
- В 2008-м году он перешел «Боруссию».
- В 2016-м году Хуммельс вернулся в состав клуба из Мюнхена.