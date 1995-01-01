Румменигге: «Говорят, что лучший защитник Германии ушел в «Боруссию» Д, но он играет за нас»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге на презентации Люка Эрнандеса прокомментировал переход Матса Хуммельса из мюнхенского клуба в дортмундскую «Боруссию».

«Я видел новостные статьи, где говорят, что лучший немецкий центральный защитник больше не хочет играть за «Баварию». Но я считаю, что лучший немецкий центральный защитник играет как раз у нас. И в сборной Германии тоже», – заявил Румменигге.