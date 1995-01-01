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    Румменигге: «Говорят, что лучший защитник Германии ушел в «Боруссию» Д, но он играет за нас»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге на презентации Люка Эрнандеса прокомментировал переход Матса Хуммельса из мюнхенского клуба в дортмундскую «Боруссию».

    «Я видел новостные статьи, где говорят, что лучший немецкий центральный защитник больше не хочет играть за «Баварию». Но я считаю, что лучший немецкий центральный защитник играет как раз у нас. И в сборной Германии тоже», – заявил Румменигге.

    • Вероятнее всего, Румменигге намекал на Никласа Зюле.
    • Хуммельс перешел в «Боруссию» за 42,5 миллиона евро.
    • Матс Хуммельс – воспитанник «Баварии».
    • В 2008-м году он перешел «Боруссию».
    • В 2016-м году Хуммельс вернулся в состав клуба из Мюнхена.

    Источник: AP News

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