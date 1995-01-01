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    «Ювентус» не продал Кена в «Эвертон» за 30 миллионов

    «Ювентус» отклонил предложение «Эвертона» по продаже нападающего Мойзе Кена. Об этом сообщило Football Italia со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

    По информации источника, английский клуб предложил за 19-летнего итальянца 30 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Кен принял участие в 17-ти матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету семь голов и одна результативная передача. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до июня 2020-го года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    «Бомбардир» со ссылкой на Diario Sport также писал о желании «Эвертона» купить нападающего «Барселоны» Малкома.

    Источник: Football Italia

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