«Ювентус» не продал Кена в «Эвертон» за 30 миллионов

«Ювентус» отклонил предложение «Эвертона» по продаже нападающего Мойзе Кена. Об этом сообщило Football Italia со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

По информации источника, английский клуб предложил за 19-летнего итальянца 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кен принял участие в 17-ти матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету семь голов и одна результативная передача. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до июня 2020-го года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

«Бомбардир» со ссылкой на Diario Sport также писал о желании «Эвертона» купить нападающего «Барселоны» Малкома.