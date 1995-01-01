Вице-президент «Монако»: «Головин – серьезный игрок. Он ведет безупречный образ жизни»

Вице-президент «Монако» Олег Петров поделился отношением к полузащитнику Александру Головину.
Полузащитник сборной России провел дебютный сезон во французском клубе после перехода из ЦСКА за 30 миллионов евро.
– Когда весной возникла реальная угроза вылета, пошли слухи о контракте Головина. Правда, что в нем не было пункта, предусматривавшего разрыв соглашения в случае выбывания во вторую лигу? Вроде и мысли не возникало, что такое может случиться, потому такое условие не прописали.
– Мне об этом неизвестно, но, думаю, такого пункта быть и не должно.
– Часто общаетесь с Головиным?
– Всегда, как только появляется возможность: когда бываю на тренировках, когда отправляемся вместе на игры. А я езжу на каждый матч.
– О чем говорите?
– О том, как ему здесь живется. Обсуждали, как Александру, условно говоря, сделать рывок в конце сезона, который получился наисложнейшим, как добиться результата. Впечатления самые положительные.
– А по поводу желтых карточек? Пока Головин так и не научился сдерживаться и зарабатывает предупреждения на ровном месте, теряя контроль над собой. Его уже воспитывали и Леонид Слуцкий, и Станислав Черчесов, но...
– Думаю, это возраст. Потому что сам по себе Головин очень сконцентрирован. Саша – серьезный игрок, сильно переживает, много работает, выкладывается, старается. И, насколько знаю, здесь в Монако ведет безупречный образ жизни. Что тоже немаловажно.
– А насколько это тут сложно?
– Сложно. Жить здесь непросто. Много соблазнов. Но он молодец. Дмитрий Евгеньевич [Рыболовлев] внимательно следил за адаптацией Головина, интересовался. Я тоже постоянно за ним наблюдаю.
Мы признательны ему за ту роль, что он сыграл в матче с «Амьеном». Практически Головин стал спасителем. Очень нервная встреча. Когда забили первый гол, мы все выдохнули с облегчением. Но был нужен второй, жизненно необходим. И когда Саша отличился, наступила всеобщая эйфория (смеется). Этот мяч выручил всех.
Саша очень старался, переживал – как же сделать так, чтобы психологическая обстановка была правильной. Команда же очень хорошая, не семнадцатого места. С этим согласны все. Непонятно, почему получались такие результаты.
Выслушал, конечно, много теорий, в том числе, про настрой футболистов. Я разговаривал индивидуально с каждым из игроков. Перед решающими матчами – о том, что нужно сделать. И представлял настрой каждого. Головин в этом смысле молодец
- В 35-ти матчах всех турниров прошлого сезона Головин забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
- Команда заняла 17-е место из 20-ти в турнирной таблице чемпионата Франции.