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    «Динамо» готово заплатить 6 миллионов за полузащитника «Ганновера» Уолеса

    «Динамо» интересуется полузащитником «Ганновера» Уолесом. По информации Bild, на 24-летнего игрока также претендуют «Алавес» и «Бешикташ».

    Все три клуба готовы заплатить за бразильца 6 миллионов евро. «Ганновер» требует около 8. При этом сумма отступных за футболиста составляет 33 миллиона.

    • Уолес перешел в «Ганновер» из «Гамбурга» за 6 миллионов евро летом прошлого года.
    • В минувшем сезоне хавбек провел 28 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Текущий контракт игрока действует до июня 2022 года.

    Источник: Bild

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +994

      Derzkiy1 46 минут назад

      Динамо бабки имеет

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