«Динамо» готово заплатить 6 миллионов за полузащитника «Ганновера» Уолеса

Динамо бабки имеет
«Динамо» интересуется полузащитником «Ганновера» Уолесом. По информации Bild, на 24-летнего игрока также претендуют «Алавес» и «Бешикташ».
Все три клуба готовы заплатить за бразильца 6 миллионов евро. «Ганновер» требует около 8. При этом сумма отступных за футболиста составляет 33 миллиона.
- Уолес перешел в «Ганновер» из «Гамбурга» за 6 миллионов евро летом прошлого года.
- В минувшем сезоне хавбек провел 28 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Текущий контракт игрока действует до июня 2022 года.