«Динамо» готово заплатить 6 миллионов за полузащитника «Ганновера» Уолеса

«Динамо» интересуется полузащитником «Ганновера» Уолесом. По информации Bild, на 24-летнего игрока также претендуют «Алавес» и «Бешикташ».

Все три клуба готовы заплатить за бразильца 6 миллионов евро. «Ганновер» требует около 8. При этом сумма отступных за футболиста составляет 33 миллиона.