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    Голкипер «Бетиса» Лопес прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой». Сумма трансфера – 30 миллионов

    Голкипер «Бетиса» Пау Лопес прибыл сегодня в Рим, чтобы завершить переход в «Рому».

    24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет с римлянами контракт. По информации Football Italia, столичный клуб заплатит за испанца 30 миллионов евро.

    • Лопес перешел в «Бетис» из «Эспаньола» летом прошлого года.
    • В сезоне-2018/19 Лопес провел за севильскую команду 35 матчей (10 – на ноль) и пропустил 49 голов.

    Источник: Твиттер «Ромы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +303

      GSmall 28 минут назад

      Ольсен их чем не устраивает.Вполне добротный вратарь

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