Ольсен их чем не устраивает.Вполне добротный вратарь
Голкипер «Бетиса» Пау Лопес прибыл сегодня в Рим, чтобы завершить переход в «Рому».
24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет с римлянами контракт. По информации Football Italia, столичный клуб заплатит за испанца 30 миллионов евро.
- Лопес перешел в «Бетис» из «Эспаньола» летом прошлого года.
- В сезоне-2018/19 Лопес провел за севильскую команду 35 матчей (10 – на ноль) и пропустил 49 голов.
Pau Lopez pic.twitter.com/PiudRprcKo— AS Roma (@OfficialASRoma) 8 июля 2019 г.