Голкипер «Бетиса» Пау Лопес прибыл сегодня в Рим, чтобы завершить переход в «Рому».

24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет с римлянами контракт. По информации Football Italia, столичный клуб заплатит за испанца 30 миллионов евро.