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    «Атлетико» представил Фелиша. Он будет играть под номером Гризманна

    «Атлетико» провел презентацию новичка команда Жоау Фелиша.

    В среду, 3 июля, мадридцы объявили о переходе 19-летнего игрока из «Бенфики». Клуб заключил с полузащитником контракт до 2026 года.

    Сумма трансфера составила 126 миллионов евро и будет выплачена двумя платежами – 30 миллионов и 96 миллионов.

    Португалец получил седьмой номер, под которым ранее играл нападающий Антуан Гризманн.

    • В сезоне-2018/19 Фелиш провел за «Бенфику» 43 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +610

      VVadic 18 минут назад

      Супер))) Наконец-то)))

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      Рейтинг: +3065

      dinar7777dinar 25 минут назад

      и вы еще хотите чтоб гризманн остался? а может это все лай сми что типо гризманн и атлетико в конфликте. вон же у ди марцио ДЕ ЛИГТ ИГРОК ЮВЕНТУСА ))))))

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      Рейтинг: +321

      ФК_Полоцк 30 минут назад

      Всё логично.

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