«Атлетико» представил Фелиша. Он будет играть под номером Гризманна

Супер))) Наконец-то)))
«Атлетико» провел презентацию новичка команда Жоау Фелиша.
В среду, 3 июля, мадридцы объявили о переходе 19-летнего игрока из «Бенфики». Клуб заключил с полузащитником контракт до 2026 года.
Сумма трансфера составила 126 миллионов евро и будет выплачена двумя платежами – 30 миллионов и 96 миллионов.
Португалец получил седьмой номер, под которым ранее играл нападающий Антуан Гризманн.
- В сезоне-2018/19 Фелиш провел за «Бенфику» 43 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
| El momento en el que @joaofelix70 lució por primera vez la rojiblanca #BienvenidoJoãoFélix #AúpaAtleti #PuroTalento pic.twitter.com/xBTdhtVKO1— Atlético de Madrid (@Atleti) 8 июля 2019 г.
¡Revive la presentación de @joaofelix70!— Atlético de Madrid (@Atleti) 8 июля 2019 г.
https://t.co/ogRZVmSC0p
https://t.co/dqDe7U9zzL#BienvenidoJoãoFélix #AúpaAtleti #PuroTalento pic.twitter.com/KvcaCR2aL2