«Атлетико» представил Фелиша. Он будет играть под номером Гризманна

«Атлетико» провел презентацию новичка команда Жоау Фелиша.

В среду, 3 июля, мадридцы объявили о переходе 19-летнего игрока из «Бенфики». Клуб заключил с полузащитником контракт до 2026 года.

Сумма трансфера составила 126 миллионов евро и будет выплачена двумя платежами – 30 миллионов и 96 миллионов.

Португалец получил седьмой номер, под которым ранее играл нападающий Антуан Гризманн.