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    «Атлетико» хочет оштрафовать Гризманна за отказ возвращаться в команду

    «Атлетико» намерен штрафные санкции к нападающему Антуану Гризманну.

    Ранее француз, которым интересуется «Барселона», отказался возвращаться в расположение команды для начала предсезонной тренировки.

    Позже СМИ сообщили, что 28-летний футболист уведомил руководство мадридского клуба, что готов заплатить за себя 120 миллионов евро отступных, чтобы иметь возможность присоединиться к другой команде. Утверждалось, что это была не более, чем юридическая уловка, которая позволит игроку не появляться на тренировках «Атлетико» в течение нескольких дней.

    По информации ESPN, «Барселона» уверена, что совершит трансфер Гризманна на этой неделе.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6677

      Skull_Boy 9 минут назад

      Если игрок не хочет больше оставаться в команде и хочет перейти в другую команду какой смысл его держать, если, на сколько я знаю, следующим летом он будет иметь статус свободного агента, а сейчас его можно продать и выучить пользу всем и 120 млн это нормальная за него цена, хотя и завышена

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3055

      dinar7777dinar 11 минут назад

      какое же атлетико дно ! гризманн и так угробил свои лучшие годы в этом атлетико.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3405

      ivan-football-fan 14 минут назад

      Очень всё это странно... Интересно, а что там НА САМОМ ДЕЛЕ произошло?

      1
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      Рейтинг: +2721

      Yev 23 минуты назад

      Ну и правильно, ещё в дубль его загнать на пару месяцев, если сделка с Барсой не состоится. Контракт надо выполнять даже если ты радужный.

      2
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