«Атлетико» хочет оштрафовать Гризманна за отказ возвращаться в команду

«Атлетико» намерен штрафные санкции к нападающему Антуану Гризманну.

Ранее француз, которым интересуется «Барселона», отказался возвращаться в расположение команды для начала предсезонной тренировки.

Позже СМИ сообщили, что 28-летний футболист уведомил руководство мадридского клуба, что готов заплатить за себя 120 миллионов евро отступных, чтобы иметь возможность присоединиться к другой команде. Утверждалось, что это была не более, чем юридическая уловка, которая позволит игроку не появляться на тренировках «Атлетико» в течение нескольких дней.

По информации ESPN, «Барселона» уверена, что совершит трансфер Гризманна на этой неделе.