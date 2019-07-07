Mundo Deportivo: Гризманн сообщил «Атлетико», что готов заплатить отступные. Это позволит ему не посещать тренировки несколько дней

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оказался прибыть в расположение команды к началу предсезонной подготовки.

По информации Mundo Deportivo, через своих юристов футболист официально связался с клубом и уведомил руководство, что собирается выплатить сумму отступных за себя в размере 120 миллионов. С момента оповещения мадридцев о намерении француза заплатить отступные у игрока необходимости начинать предсезонную подготовку по требованию главного тренера Диего Симеоне.

Как утверждает источник, это юридическая стратегия, позволяющая избежать Гризманну необходимости участвовать в первой тренировке, несмотря на то, что сумма отступных, указанная в контракте, не уплачена.

Как только «Атлетико» получит уведомление, форвард больше не обязан посещать первую тренировку и у него будет несколько дней, чтобы явиться в офис Ла Лиги с чеком об уплате 120 миллионов евро, чтобы выкупить свой контракт и подписать соглашение с любым клубом.

Как сообщалось ранее, Гризманн уже согласовал переход в «Барселону».