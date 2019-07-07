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    Mundo Deportivo: Гризманн сообщил «Атлетико», что готов заплатить отступные. Это позволит ему не посещать тренировки несколько дней

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оказался прибыть в расположение команды к началу предсезонной подготовки.

    По информации Mundo Deportivo, через своих юристов футболист официально связался с клубом и уведомил руководство, что собирается выплатить сумму отступных за себя в размере 120 миллионов. С момента оповещения мадридцев о намерении француза заплатить отступные у игрока необходимости начинать предсезонную подготовку по требованию главного тренера Диего Симеоне.

    Как утверждает источник, это юридическая стратегия, позволяющая избежать Гризманну необходимости участвовать в первой тренировке, несмотря на то, что сумма отступных, указанная в контракте, не уплачена.

    Как только «Атлетико» получит уведомление, форвард больше не обязан посещать первую тренировку и у него будет несколько дней, чтобы явиться в офис Ла Лиги с чеком об уплате 120 миллионов евро, чтобы выкупить свой контракт и подписать соглашение с любым клубом.

    Как сообщалось ранее, Гризманн уже согласовал переход в «Барселону».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +531

      Томик 51 минуту назад

      Барселона жжёт. А что, кто-нибудь после финта ушами Неймара сможет бросить в них камень?

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