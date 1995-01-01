L'Équipe: Гризманн отказывается возвращаться в расположение «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отказывается возвращаться в расположение мадридской команды.

Француз намерен завершить трансфер в «Барселону» и не собирается выполнять требования своего нынешнего клуба.

Накануне «Атлетико» поставил ультиматум Антуану с требованием вернуться в клуб для начала подготовки к новому сезону.

Гризманн покинет клуб только в случае, если «Барселона» заплатит всю сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне француз наиграл 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он завтра не явится в расположение клуба