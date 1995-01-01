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    L'Équipe: Гризманн отказывается возвращаться в расположение «Атлетико»

    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отказывается возвращаться в расположение мадридской команды.

    Француз намерен завершить трансфер в «Барселону» и не собирается выполнять требования своего нынешнего клуба.

    Накануне «Атлетико» поставил ультиматум Антуану с требованием вернуться в клуб для начала подготовки к новому сезону.

    • Гризманн покинет клуб только в случае, если «Барселона» заплатит всю сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне француз наиграл 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

    «Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он завтра не явится в расположение клуба

    Источник: L'Équipe

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2811

      BarStep 23 минуты назад

      Это конечно свинство со стороны Атлетов, по крайней мере непосредственно к Гризманну.. По большому счёту благодаря и ему в первую очередь Атлетико Мадрид стал конкурентноспособным в Испании наравне с Барсой и Реалом...

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