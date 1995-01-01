L'Équipe: Гризманн отказывается возвращаться в расположение «Атлетико»

Это конечно свинство со стороны Атлетов, по крайней мере непосредственно к Гризманну.. По большому счёту благодаря и ему в первую очередь Атлетико Мадрид стал конкурентноспособным в Испании наравне с Барсой и Реалом...
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отказывается возвращаться в расположение мадридской команды.
Француз намерен завершить трансфер в «Барселону» и не собирается выполнять требования своего нынешнего клуба.
Накануне «Атлетико» поставил ультиматум Антуану с требованием вернуться в клуб для начала подготовки к новому сезону.
- Гризманн покинет клуб только в случае, если «Барселона» заплатит всю сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне француз наиграл 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.
«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он завтра не явится в расположение клуба