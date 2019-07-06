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    «Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он завтра не явится в расположение клуба

    Мадридский «Атлетико» не собирается отступать от позиции по форварду Антуану Гризманну. Клуб отпустит игрока в «Барселону» только в том случае, если получит единовременный платеж в размере 120 миллионов евро. Отсрочка по траншу невозможна, пишет Marca.

    Футболист вызван в клуб для прохождения предсезонной подготовки. Если завтра Гризманн не появится в расположении, к нему применят санкции в соответствии с контрактом.

    • AS информирует, что о трансфере Гризманна в «Барселону» сообщат 10 июля.
    • Презентация Гризманна намечена на 12 июля.
    • Контракт форварда с «Атлетико» действует до 2023 года.

    Источник: Marca

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