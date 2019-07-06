«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он завтра не явится в расположение клуба

Мадридский «Атлетико» не собирается отступать от позиции по форварду Антуану Гризманну. Клуб отпустит игрока в «Барселону» только в том случае, если получит единовременный платеж в размере 120 миллионов евро. Отсрочка по траншу невозможна, пишет Marca.

Футболист вызван в клуб для прохождения предсезонной подготовки. Если завтра Гризманн не появится в расположении, к нему применят санкции в соответствии с контрактом.