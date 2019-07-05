AS: «Барселона» объявит о трансфере Гризманна 10 июля

«Атлетико» выпустил заявление, в котором обвинил «Барселону» и форварда Антуана Гризманна в неуважении и обязал француза прибыть в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки.
Однако, как пишет AS, выступление мадридцев никак не скажется на трансфере игрока в Каталонию. Планируется, что «Барселона» объявит о переходе 10 июля. Презентация Гризманна намечена на 12 июля.
- Президент «Барселоны» подтвердил, что переговоры по трансферу Гризманна ведутся.
- Контракт форварда с «Атлетико» действует до 2023 года.
- Отступные за Гризманна – 120 миллионов евро.