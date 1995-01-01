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    «Гризманн и «Барселона» проявили неуважение». «Атлетико» выступил с заявлением по трансферу игрока, переход под угрозой срыва

    Мадридский «Атлетико» выступил с официальным заявлением по поводу переговоров с «Барселоной» по трансферу форварда Антуана Гризманна. Столичный клуб обвинил каталонцев и самого футболиста в неуважении.

    «В мае Гризманн сообщил о решении покинуть клуб летом. Затем мы узнали, что форвард договорился с «Барселоной» еще в марте. Считаем это неуважением со стороны «Барселоны» и игрока к нашему клубу, и в связи с этим мы отказали покупателю в отсрочке платежа за трансфер.

    Кроме того, «Атлетико» официально уведомил Гризманна и его представителей, что в соответствии с контрактными обязательствами футболист должен приехать в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки», – сказано в заявлении «Атлетико».

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2800

      BarStep 30 минут назад

      Столичные взбрыкнули, но это им не поможет... Хотя он (Гризманн) Барсе не нужен по сути..

      0
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      Рейтинг: +138

      Shotlandets86 40 минут назад

      Путалона просто привыкла, что получает всё, что хочет и как хочет. Правильно делают атлеты, надо ставить Путалону на место.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3027

      dinar7777dinar > Shotlandets86 39 минут назад

      Очко своё дырявое на место поставь петушок .

      0
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      Рейтинг: +1218

      richi 44 минуты назад

      Заднеприводные поругались...

      2
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      Рейтинг: +3027

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ок пусть остаётся . 126 Лямов за Фелиша уже отдали ? )))))

      0
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      Рейтинг: +7585

      Cules2013 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      неуважение здесь проявляет только сам Атлетико

      -5
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