«Гризманн и «Барселона» проявили неуважение». «Атлетико» выступил с заявлением по трансферу игрока, переход под угрозой срыва

Мадридский «Атлетико» выступил с официальным заявлением по поводу переговоров с «Барселоной» по трансферу форварда Антуана Гризманна. Столичный клуб обвинил каталонцев и самого футболиста в неуважении.

«В мае Гризманн сообщил о решении покинуть клуб летом. Затем мы узнали, что форвард договорился с «Барселоной» еще в марте. Считаем это неуважением со стороны «Барселоны» и игрока к нашему клубу, и в связи с этим мы отказали покупателю в отсрочке платежа за трансфер.

Кроме того, «Атлетико» официально уведомил Гризманна и его представителей, что в соответствии с контрактными обязательствами футболист должен приехать в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки», – сказано в заявлении «Атлетико».