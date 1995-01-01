«Гризманн и «Барселона» проявили неуважение». «Атлетико» выступил с заявлением по трансферу игрока, переход под угрозой срыва

Столичные взбрыкнули, но это им не поможет... Хотя он (Гризманн) Барсе не нужен по сути..
Мадридский «Атлетико» выступил с официальным заявлением по поводу переговоров с «Барселоной» по трансферу форварда Антуана Гризманна. Столичный клуб обвинил каталонцев и самого футболиста в неуважении.
«В мае Гризманн сообщил о решении покинуть клуб летом. Затем мы узнали, что форвард договорился с «Барселоной» еще в марте. Считаем это неуважением со стороны «Барселоны» и игрока к нашему клубу, и в связи с этим мы отказали покупателю в отсрочке платежа за трансфер.
Кроме того, «Атлетико» официально уведомил Гризманна и его представителей, что в соответствии с контрактными обязательствами футболист должен приехать в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки», – сказано в заявлении «Атлетико».
- Президент «Барселоны» подтвердил, что переговоры по трансферу Гризманна ведутся.
- Контракт форварда с «Атлетико» действует до 2023 года.
- Отступные за Гризманна – 120 миллионов евро.