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    УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

    УЕФА выступил с официальным заявлением, прокомментировав информацию о возможном участии сборной Аргентины в Лиге наций.

    Ранее Fox Sports сообщил, что УЕФА пригласил южноамериканскую команды сыграть в европейском турнире после ее поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки.

    «Это абсолютно неправда, что Аргентину пригласили принять участие в турнирах УЕФА или стать членом УЕФА.

    УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда не будет этого делать.

    Однако в духе дружбы и товарищества, а также в качестве инклюзивной организации УЕФА, конечно же, пригласит Аргентину в качестве специальных гостей на любой турнир УЕФА в любое время», – говорится в заявлении организации.

    • Лига наций – турнир для европейских сборных, образованный в 2018 году.
    • Победителем первого розыгрыша стала сборная Португалии.

    Источник: Football Italia

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