УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

УЕФА выступил с официальным заявлением, прокомментировав информацию о возможном участии сборной Аргентины в Лиге наций.

Ранее Fox Sports сообщил, что УЕФА пригласил южноамериканскую команды сыграть в европейском турнире после ее поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки.

«Это абсолютно неправда, что Аргентину пригласили принять участие в турнирах УЕФА или стать членом УЕФА.

УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда не будет этого делать.

Однако в духе дружбы и товарищества, а также в качестве инклюзивной организации УЕФА, конечно же, пригласит Аргентину в качестве специальных гостей на любой турнир УЕФА в любое время», – говорится в заявлении организации.