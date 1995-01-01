Моцарт: «Самым сильным игроком «Спартака» в мою эпоху был Титов»

Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт назвал самого сильного футболиста московской команды в то время, когда он за нее выступал.

«Самым сильным игроком «Спартака» в мою эпоху был Титов. Крайне умный футболист. Очень жаль, что мы с таким составом не выиграли чемпионат России.

Остался ли на связи с кем-то из «Спартака»? Увы, нет. Практически со всеми потерял контакт. С Кавенаги один раз пересеклись, когда он выступал в чемпионате Бразилии. С Клементе Родригесом тоже, когда он играл за «Сан-Паулу». С Веллитоном иногда списываюсь. Ну и еще общаюсь с Гилерме из «Локомотива». У него жена из Куритибы, и они приезжают периодически», – сказал Моцарт.

Бразилец выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

В составе москвичей он сыграл 94 матча, забил 10 голов и сделал 19 результативных передач.

Экс-игрок «Спартака» Моцарт: «Есть ощущение, что я еще вернусь в Россию»