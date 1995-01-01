Экс-игрок «Спартака» Моцарт: «Есть ощущение, что я еще вернусь в Россию»

Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт не исключил, что однажды вернется в Россию.

«С какими чувствами узнал, что «Спартак» всe-таки выиграл чемпионат России в 2017-м? Я увидел новость в интернете. Потом посмотрел видео, как фанаты захватили поле на стадионе. Сразу захотелось быть тренером «Спартака» в этот момент. Вообще, внутри меня есть ощущение, что я ещe вернусь в Россию. Может быть, в качестве тренера. Кто знает, возможно «Спартака», – сказал Моцарт.