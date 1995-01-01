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    Экс-игрок «Спартака» Моцарт: «Есть ощущение, что я еще вернусь в Россию»

    Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт не исключил, что однажды вернется в Россию.

    «С какими чувствами узнал, что «Спартак» всe-таки выиграл чемпионат России в 2017-м? Я увидел новость в интернете. Потом посмотрел видео, как фанаты захватили поле на стадионе. Сразу захотелось быть тренером «Спартака» в этот момент. Вообще, внутри меня есть ощущение, что я ещe вернусь в Россию. Может быть, в качестве тренера. Кто знает, возможно «Спартака», – сказал Моцарт.

    • Бразилец выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
    • После завершения карьеры Моцарт возглавлял «Жарагуа», работал ассистентом в «Реджине», а сейчас тренирует «Коритибу» U-20.

    Источник: «Чемпионат»

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