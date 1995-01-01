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    Эль-Шаарави перешел из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа»

    «Шанхай Шэньхуа» объявил о переходе нападающего «Ромы» Стефана Эль-Шаарави.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Контракт итальянца с китайским клубом рассчитан на три года.

    Ранее сообщалось, что зарплата 26-летнего футболиста составит 13 миллионов евро за сезон после вычета налогов.

    • Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года.
    • В минувшем сезоне он сыграл в 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь ассистов.

    Источник: Официальный сайт «Шанхай Шэньхуа»

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +150

      Shotlandets86 20 минут назад

      Так по настоящему и не раскрылся. А как начинал в Милане...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +969

      lek! 1 час назад

      Лучше бы остался в Европе , жаль человек с взлетами и падениями.

      2
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