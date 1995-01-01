Эль-Шаарави перешел из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа»

Так по настоящему и не раскрылся. А как начинал в Милане...
«Шанхай Шэньхуа» объявил о переходе нападающего «Ромы» Стефана Эль-Шаарави.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Контракт итальянца с китайским клубом рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что зарплата 26-летнего футболиста составит 13 миллионов евро за сезон после вычета налогов.
- Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года.
- В минувшем сезоне он сыграл в 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь ассистов.