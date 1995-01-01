Эль-Шаарави перешел из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай Шэньхуа» объявил о переходе нападающего «Ромы» Стефана Эль-Шаарави.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Контракт итальянца с китайским клубом рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что зарплата 26-летнего футболиста составит 13 миллионов евро за сезон после вычета налогов.