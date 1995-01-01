Calciomercato: «Ювентус» купит у «Дженоа» защитника Ромеро

Защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро в ближайшее время станет игроком «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

По информации источника, во вторник 21-летний аргентинец пройдет медосмотр в туринском клубе, после чего о трансфере объявят официально.

Согласно данным Football Italia, «Ювентус» заплатит за игрока 15-20 миллионов евро, а после оформления сделки отправит его в аренду, скорее всего, в «Аталанту».