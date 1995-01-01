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    Calciomercato: «Ювентус» купит у «Дженоа» защитника Ромеро

    Защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро в ближайшее время станет игроком «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

    По информации источника, во вторник 21-летний аргентинец пройдет медосмотр в туринском клубе, после чего о трансфере объявят официально.

    Согласно данным Football Italia, «Ювентус» заплатит за игрока 15-20 миллионов евро, а после оформления сделки отправит его в аренду, скорее всего, в «Аталанту».

    • Ромеро выступал за «Дженоа» с лета 2018 года.
    • В минувшем сезоне центрбек забил два гола и сделал три ассиста в 27 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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