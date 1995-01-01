Лоди заключил с «Атлетико» контракт до 2025 года. Игроком интересовался «Зенит»

Я бы на месте Атлетико не радовался раньше времени. Сейчас Миллер позвонит кому надо и Лоди в Питер поедет.))))
29 июня «Атлетико» объявил о договоренности по трансферу защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди.
21-летний бразилец прошел медосмотр в клинике университета Наварры и заключил с мадридским клубом шестилетний контракт.
«Очень рад быть здесь, приехать в большой клуб. Счастлив, что поработаю с Симеоне – он один из лучших тренеров», – сказал Лоди после подписания соглашения.
Другим претендентом на левого фулбека был «Зенит».
- Лоди – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».
- За основную команду он дебютировал в октябре 2016 года.
- Всего в его активе 49 матчей, четыре гола и восемь результативных передач.