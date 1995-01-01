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    Лоди заключил с «Атлетико» контракт до 2025 года. Игроком интересовался «Зенит»

    29 июня «Атлетико» объявил о договоренности по трансферу защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди.

    21-летний бразилец прошел медосмотр в клинике университета Наварры и заключил с мадридским клубом шестилетний контракт.

    «Очень рад быть здесь, приехать в большой клуб. Счастлив, что поработаю с Симеоне – он один из лучших тренеров», – сказал Лоди после подписания соглашения.

    Другим претендентом на левого фулбека был «Зенит».

    • Лоди – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».
    • За основную команду он дебютировал в октябре 2016 года.
    • Всего в его активе 49 матчей, четыре гола и восемь результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +149

      Shotlandets86 1 час назад

      Я бы на месте Атлетико не радовался раньше времени. Сейчас Миллер позвонит кому надо и Лоди в Питер поедет.))))

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