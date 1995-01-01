Лоди заключил с «Атлетико» контракт до 2025 года. Игроком интересовался «Зенит»

29 июня «Атлетико» объявил о договоренности по трансферу защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди.

21-летний бразилец прошел медосмотр в клинике университета Наварры и заключил с мадридским клубом шестилетний контракт.

«Очень рад быть здесь, приехать в большой клуб. Счастлив, что поработаю с Симеоне – он один из лучших тренеров», – сказал Лоди после подписания соглашения.

Другим претендентом на левого фулбека был «Зенит».