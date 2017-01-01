Гендиректор «Интера» – о трансфере Лукаку: «Мы не можем торопить события»

Джузеппе Маротта, генеральный директор «Интера», ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы создать лучшую команду для нового сезона. Мы амбициозны и хотим лучшую команду из всех возможных. Мы не можем торопить события, потому что это может привести к ошибкам. У нас четкие идеи, но нам нужно сохранять спокойствие. У нас важные цели», – сказал Маротта.
- По данным Sky Sports, «Интер» хочет арендовать игрока за 9 миллионов фунтов стерлингов с обязательством выкупа за 54 миллиона.
- Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
- В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.