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    Гендиректор «Интера» – о трансфере Лукаку: «Мы не можем торопить события»

    Джузеппе Маротта, генеральный директор «Интера», ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    «Мы прилагаем все усилия, чтобы создать лучшую команду для нового сезона. Мы амбициозны и хотим лучшую команду из всех возможных. Мы не можем торопить события, потому что это может привести к ошибкам. У нас четкие идеи, но нам нужно сохранять спокойствие. У нас важные цели», – сказал Маротта.

    • По данным Sky Sports, «Интер» хочет арендовать игрока за 9 миллионов фунтов стерлингов с обязательством выкупа за 54 миллиона.
    • Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Sky Sports

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