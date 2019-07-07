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    The Times: «Ювентус» предложит «МЮ» 120 миллионов за Погба 

    «Ювентус» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По информации The Times, итальянский клуб готов заплатить 120 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.

    Сообщается, что «МЮ» хочет сохранить игрока в своем составе. Ему отводят ключевую роль в игре команды в следующем сезоне.

    • Ранее агент Погба Мино Райола подвтедил желание футблиста покинуть «МЮ».
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
    • В прошедшем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: The Times

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    07.07.2019 23:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3050

      dinar7777dinar 1 час назад

      Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт в понедельник, 8 июля, приступит к тренировкам с клубом. Трансфер голландца в туринский «Ювентус» до сих пор не завершен, поэтому он начнет работать с амстердамской командой, сообщает испанское издание Sport.

      Ранее сообщалось, что Де Лигт уже согласовал личный контракт с «Ювентусом», однако туринский клуб не может достичь согласия по трансферу с «Аяксом». По другим данным, сам Де Лигт сомневается, что получит в «Ювентусе» достаточно большую роль.

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      Рейтинг: +446

      Санёк 17 > dinar7777dinar 1 час назад

      Спасибо за информацию

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