The Times: «Ювентус» предложит «МЮ» 120 миллионов за Погба 

«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По информации The Times, итальянский клуб готов заплатить 120 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.

Сообщается, что «МЮ» хочет сохранить игрока в своем составе. Ему отводят ключевую роль в игре команды в следующем сезоне.