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    «Реал» может предложить Тотти роль посла клуба

    «Реал» рассматривает возможность предложения роли посла клуба бывшему нападающему «Ромы» Франческо Тотти.

    Как сообщает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, с 42-летним итальянцем связался президент мадридцев Флорентино Перес.

    Недавно Тотти покинул должность спортивного директора «Ромы», на которой работал с 2017 года.

    Ранее экс-футболист рассказал, что во время его игровой карьеры «Реал» дважды предлагал ему контракт – в 2001-м и 2004 годах. Но каждый раз Тотти отказывал мадридцам.

    У Тотти есть похожие предложения от «Сампдории» и неназванного катарского клуба, но итальянец хочет остаться в Европе.

    Источник: Football Espana

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