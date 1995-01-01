«Реал» может предложить Тотти роль посла клуба

«Реал» рассматривает возможность предложения роли посла клуба бывшему нападающему «Ромы» Франческо Тотти.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, с 42-летним итальянцем связался президент мадридцев Флорентино Перес.

Недавно Тотти покинул должность спортивного директора «Ромы», на которой работал с 2017 года.

Ранее экс-футболист рассказал, что во время его игровой карьеры «Реал» дважды предлагал ему контракт – в 2001-м и 2004 годах. Но каждый раз Тотти отказывал мадридцам.

У Тотти есть похожие предложения от «Сампдории» и неназванного катарского клуба, но итальянец хочет остаться в Европе.