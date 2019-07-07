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    Дзагоев: «Если ЦСКА выиграет РПЛ, обязательно еще раз исполню лезгинку в самолете»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, за счет кого в команде присутствует семейная атмосфере, и о том, что он сделает в случае победы москвичей в РПЛ.

    «Как мы стали семьей? В первую очередь, это те люди, в лице Игоря (Акинфеева), которые до сих пор с нами. Те же братья (Василий и Алексей Березуцкие), Игнашевич долгое время были в ЦСКА и есть… в лице Игоря!

    Эти ребята были костяком и создавали атмосферу. Она продолжается, ее подхватило. Добиваться результатов всегда проще, когда в коллективе удобно. У нас были спады, но болельщики всегда с нами. Не припомню, чтобы они когда-либо протестовали. Общими усилиями мы делаем эту семейную обстановку.

    Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем радовать победами. Если выиграем, лезгинку в самолете обязательно еще раз исполню!» – сказал Дзагоев.

    • В июне армейский клуб продлил контракт с 29-летним футболистом до 2021 года.
    • В прошлом сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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