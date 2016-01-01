Ротенберг: «Семин – мифический человек»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг поделился эмоциями от победы в Суперкубке России над «Зенитом» (3:2).

«В чем секрет Семина? Мифический человек, не знаю, как у него это получается. Ребята уходят и приходят, а Юрий Павлович добивается результата. Если бы у нас не было такого тренера, мы бы не победили.

Я никогда не говорил об этом, но у меня с детства была мечта выиграть три кубка. Горжусь командой.

При счете 2:1 был тяжелый момент. Азмун мог забить третий гол, но наши болельщики его напугали, и он мимо пробил. Это огромная заслуга болельщиков. Я счастлив!» – заявил Ротенберг.

В декабре Ротенберг выбыл из-за разрыва крестообразных связок.

Финн выступает за «Локомотив» с 2016 года, стал с командой чемпионом России.

На счету футболиста один матч за сборную Финляндии.

Семин завоевал 12-й трофей в карьере и обошел Романцева и Газзаева