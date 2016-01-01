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    Ротенберг: «Семин – мифический человек»

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг поделился эмоциями от победы в Суперкубке России над «Зенитом» (3:2).

    «В чем секрет Семина? Мифический человек, не знаю, как у него это получается. Ребята уходят и приходят, а Юрий Павлович добивается результата. Если бы у нас не было такого тренера, мы бы не победили.

    Я никогда не говорил об этом, но у меня с детства была мечта выиграть три кубка. Горжусь командой.

    При счете 2:1 был тяжелый момент. Азмун мог забить третий гол, но наши болельщики его напугали, и он мимо пробил. Это огромная заслуга болельщиков. Я счастлив!» – заявил Ротенберг.

    • В декабре Ротенберг выбыл из-за разрыва крестообразных связок.
    • Финн выступает за «Локомотив» с 2016 года, стал с командой чемпионом России.
    • На счету футболиста один матч за сборную Финляндии.

    Семин завоевал 12-й трофей в карьере и обошел Романцева и Газзаева

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1840

      Черкизовский Кот 23 минуты назад

      В заголовке сразу 2 Легенды!

      0
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      Рейтинг: +4602

      84aivengo 1 час назад

      снимаю шляпу перед Палычем.... образно говоря,наш "фергюсон"... )

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