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    Семин завоевал 12-й трофей в карьере и обошел Романцева и Газзаева

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы своего клуба в Суперкубке России над «Зенитом» (3:2) стал самым титулованным российским тренером постсоветского времени (с 1991 года).

    В сумме Семин выиграл 12 трофеев: чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), Кубок России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19) Суперкубок России (2003, 2005, 2019).

    Источник: Бомбардир.ру

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