Семин завоевал 12-й трофей в карьере и обошел Романцева и Газзаева

Палыч монстр)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы своего клуба в Суперкубке России над «Зенитом» (3:2) стал самым титулованным российским тренером постсоветского времени (с 1991 года).
В сумме Семин выиграл 12 трофеев: чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), Кубок России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19) Суперкубок России (2003, 2005, 2019).
- Все трофеи Юрий Павлович завоевал только с одним клубом – «Локомотивом».
- Семин обогнал бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева и бывшего тренера «Алании» и ЦСКА Валерия Газзаева.
- У обоих по 11 трофеев за аналогичный период.