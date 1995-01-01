Дебил конченный, 92 минута, уже оподливились, прыгает мимо мяча с огромным риском нанести травму, хотя был воспитанников локо, а на деле Иван родства не помнящий
«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России (2:3). Концовку матча санкт-петербуржцы провели вдесятером.
На 92-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил вторую желтую карточку за фол на хавбеке Гжегоже Крыховяке.
«Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема