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    Оздоев получил красную карточку в концовке матча с «Локомотивом»

    «Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России (2:3). Концовку матча санкт-петербуржцы провели вдесятером.

    На 92-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил вторую желтую карточку за фол на хавбеке Гжегоже Крыховяке.

    «Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      mirspirs 32 минуты назад

      Дебил конченный, 92 минута, уже оподливились, прыгает мимо мяча с огромным риском нанести травму, хотя был воспитанников локо, а на деле Иван родства не помнящий

      2
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      ...
      Рейтинг: +6881

      parevg > mirspirs 9 минут назад

      Ну так разозлился, мимо него мяч 5 - 6 раз пролетел в миллиметрах. как мимо ребенка, когда старшие играют.

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