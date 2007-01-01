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    Сульшер – о трансферах «МЮ»: «Работаем над еще одним или двумя вариантами»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферной кампании клуба.

    «Думаю, мы хорошо и спокойно вели себя на рынке. У нас есть подходящие люди, и мы работаем над еще одним или двумя вариантами.

    Мы всегда стремимся к тому, чтобы улучшить команду. Все лето я общался с Джоэлем Глейзером и Эдом Вудвордом и всеми специалистами по набору персонала. Должен сказать, что пока все было хорошо.

    У нас есть поддержка, и у нас есть люди, которых мы хотели. Вероятно, будут другие сделки», – сказал Сульшер.

    Летом «МЮ» подписал защитника Аарона Ван-Биссаку из «Кристал Пэлас» и полузащитника Даниэля Джеймса из «Суонси».

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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