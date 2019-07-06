Балотелли проиграл пари и заплатил 2 тысячи человеку, который в трусах упал в водоем на скутере

Нападающий Марио Балотелли, пребывающий в статусе свободного агента, проводит межсезонье в Италии. Там футболист заключил пари с управляющим одного из неаполитанских баров.

Игрок пообещал, что заплатит второй стороне спора 2 тысячи евро, если человек разденется до трусов и заедет в водоем на скутере. Условия пари были выполнены, и Балотелли расстался с указанной суммой. Как рассказал мужчина, его транспортное средство стоило 600 евро.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».

Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.

За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.