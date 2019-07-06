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    Балотелли проиграл пари и заплатил 2 тысячи человеку, который в трусах упал в водоем на скутере

    Нападающий Марио Балотелли, пребывающий в статусе свободного агента, проводит межсезонье в Италии. Там футболист заключил пари с управляющим одного из неаполитанских баров.

    Игрок пообещал, что заплатит второй стороне спора 2 тысячи евро, если человек разденется до трусов и заедет в водоем на скутере. Условия пари были выполнены, и Балотелли расстался с указанной суммой. Как рассказал мужчина, его транспортное средство стоило 600 евро.

    • В прошедшем сезоне футболист выступал за «Ниццу» и «Марсель».
    • Он сыграл в десяти матчах Лиги 1 за «Ниццу» и отдал одну голевую передачу.
    • За «Марсель» Балотелли провел 15 игр и забил восемь голов.

    text

    Публикация от text (@mb459)

    Источник: Инстаграм Марио Балотелли

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      GSmall 1 час назад

      Сам видимо устал хернёй заниматься,теперь других просит)

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