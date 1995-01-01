Mirror: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер форварда Бен-Йеддера

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации Mirror, все детали трансфера уже согласованы.

Англичане рассчитывают, что француз заменит Ромелу Лукаку, который вскоре должен подписать контракт с «Интером». Интерес к Бен-Йеддеру проявляли «Барселона» и «ПСЖ».