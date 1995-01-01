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    Mirror: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер форварда Бен-Йеддера

    Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации Mirror, все детали трансфера уже согласованы.

    Англичане рассчитывают, что француз заменит Ромелу Лукаку, который вскоре должен подписать контракт с «Интером». Интерес к Бен-Йеддеру проявляли «Барселона» и «ПСЖ».

    • Рыночная стоимость форварда – 40 миллионов евро.
    • Француз не имеет опыта выступлений за сборную.
    • В прошлом сезоне Примеры Бен-Йеддер провел 35 матчей, забил 18 голов, сделал восемь результативных пасов.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      yarik1_78 27 минут назад

      Вот это интересно,если правда конечно.

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