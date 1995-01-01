Mirror: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер форварда Бен-Йеддера

Вот это интересно,если правда конечно.
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации Mirror, все детали трансфера уже согласованы.
Англичане рассчитывают, что француз заменит Ромелу Лукаку, который вскоре должен подписать контракт с «Интером». Интерес к Бен-Йеддеру проявляли «Барселона» и «ПСЖ».
- Рыночная стоимость форварда – 40 миллионов евро.
- Француз не имеет опыта выступлений за сборную.
- В прошлом сезоне Примеры Бен-Йеддер провел 35 матчей, забил 18 голов, сделал восемь результативных пасов.