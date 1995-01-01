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    Руководство РПЛ встретилось с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Армении. Есть идея включить в лигу клубы из этих стран

    В преддверии матча за Суперкубок России руководство РПЛ встретилось с коллегами из ближнего зарубежья. Обсуждались вопросы взаимодействия.

    «Перед матчем Олимп-Суперкубка России состоялась встреча руководства РПЛ с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана и Кыргызстана, а также Белоруссии и Армении.

    На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз – прим. «Бомбардир»)», – сказано в релизе РПЛ.

    Источник: Твиттер РПЛ

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +588

      Genz 1 минуту назад

      РПЛ попросили от руководства России по политическим мотивам сделать первенство СНГ. Не для развития футбола в России, а для сближения народов.

      0
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      Рейтинг: +3432

      sochi-2013 21 минуту назад

      С КХЛ как-то работает. Не фанат хоккея, но иногда смотрю. Накал борьбы выше.

      0
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      Рейтинг: +4146

      Агасфер 26 минут назад

      Теперь понятна идея с расширением до 18 команд. А по способам проекта реализации-НОЛЬ,который и останется таковым.

      0
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      Рейтинг: +383

      Ивантеевец 1 час назад

      Бред полнейший. Даже на родине футбола в Великобритании чисто гипотетическая попытка лет 10 назад включения Селтика и Рейнджерс поддержки не нашла. Если убрать из сопредельных стран лучшие их в клубы в РПЛ это приведет к обрушению национальных первенств. Квоты в еврокубки как делить? Да и как это даже теоретически будет выглядеть: "Чемпионом РПЛ сезона 2../2... стал клуб Астана????

      3
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      Рейтинг: +529

      Валерий2705 > Ивантеевец 38 минут назад

      Ну чисто гипотетически это будет ну очень просто, никакой РПЛ не будет, а станет какая нибудь лига Сбербанка или прочая коммерческая хрень в названии и добрый день. А вот по квотам ерунда полная, при всем уважении, но Минское Динамо даже в ЛЕ отбираться не будет, и на хрена такое их болельщикам?

      4
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      Рейтинг: +9622

      slavutiq70 > Валерий2705 24 минуты назад

      да вроде и бред,,,,,а с другой стороны существует ведь,,,НХЛ и КХЛ,,,и не плохо себя чувствуют,,,

      0
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      Рейтинг: +383

      Ивантеевец > slavutiq70 10 минут назад

      Из КХЛ и НХЛ никто не отбирается на международные соревнования. Накал борьбы выше и зрелищней, никто не спорит. В футболе просто ситуация немного другая.

      0
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      Рейтинг: +11184

      ВетеR 1 час назад

      Если "коллеги" здраво мыслят, то никто не согласится на эту "еврейскую затею "))

      3
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      Рейтинг: +2685

      Yev 1 час назад

      Я считаю идею хорошей, только необходимо обговорить ситуацию с квотами в еврокубках с УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +529

      Валерий2705 > Yev 35 минут назад

      А что там обговаривать? Квота на 90 процентов останется той же. Ведь в Белоруссии, Казахстане и т. д. свои чемпионаты все равно останутся. И все будет по таблице коэффициентов, хочешь больше мест - удачно играй в еврокубках.

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      Рейтинг: +529

      Валерий2705 > Yev 31 минуту назад

      Вы вот смешные ей Богу, я чего то Кардифф или Суонси в ЛЧ не видел, по квоте)

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