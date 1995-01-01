Руководство РПЛ встретилось с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Армении. Есть идея включить в лигу клубы из этих стран

В преддверии матча за Суперкубок России руководство РПЛ встретилось с коллегами из ближнего зарубежья. Обсуждались вопросы взаимодействия.

«Перед матчем Олимп-Суперкубка России состоялась встреча руководства РПЛ с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана и Кыргызстана, а также Белоруссии и Армении.

На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз – прим. «Бомбардир»)», – сказано в релизе РПЛ.