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    Радимов: «В составе «Зенита» лучшие игроки России. Не вижу причин, по которым они отдадут Суперкубок «Локомотиву»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча начнется в 19:00 по Москве.

    «Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции», – цитирует тренера RT.

    • В прошлом году Суперкубок России взял ЦСКА.
    • «Локомотив» брал трофей два раза, «Зенит» – четыре.
    • Между собой в матче за Суперкубок команды встречались в 2008 и 2015 годах.

    Источник: RT

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1617

      TOMSON 5 минут назад

      Если серьёзно, то боюсь Зенит сегодня проиграет. Почему? Потому что, как сказал Радимов предпосылок для победы Локомотива нет и большинство сейчас ставит на Зенит. Букмекерам слишком выгодно чтоб Зенит сегодня проиграл.
      Надеюсь что ошибаюсь и конечно буду болеть за Зенит.

      0
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      Рейтинг: +10

      Волька 8 минут назад

      Вперед бомжи!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      SEREGA 64 20 минут назад

      КОНЕЧНО У НАРОДА ЗАБРАЛИ И ШЛАК СКУПАЕТ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19850

      gol_kak_sokol 41 минуту назад

      Кому интересно, что ты там видишь, не видишь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      vsolon 1 час назад

      а Палыч круче

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      Evgeni1952 1 час назад

      Ну и гавно же ты ! ! !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21879

      zra78 1 час назад

      Радимов,Кафельников и т.д. откуда такие клоуны вылезли?

      4
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      Рейтинг: +95

      Пекарь21 > zra78 1 час назад

      Из смешной пи.ды

      2
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