Радимов: «В составе «Зенита» лучшие игроки России. Не вижу причин, по которым они отдадут Суперкубок «Локомотиву»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча начнется в 19:00 по Москве.

«Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции», – цитирует тренера RT.