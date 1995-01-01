Радимов: «В составе «Зенита» лучшие игроки России. Не вижу причин, по которым они отдадут Суперкубок «Локомотиву»

Если серьёзно, то боюсь Зенит сегодня проиграет. Почему? Потому что, как сказал Радимов предпосылок для победы Локомотива нет и большинство сейчас ставит на Зенит. Букмекерам слишком выгодно чтоб Зенит сегодня проиграл.
Надеюсь что ошибаюсь и конечно буду болеть за Зенит.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча начнется в 19:00 по Москве.
«Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции», – цитирует тренера RT.
- В прошлом году Суперкубок России взял ЦСКА.
- «Локомотив» брал трофей два раза, «Зенит» – четыре.
- Между собой в матче за Суперкубок команды встречались в 2008 и 2015 годах.