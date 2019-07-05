«Зенит» – «Локомотив»: москвичи проиграли питерцам два матча за Суперкубок из двух

Завтра, 6 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Обратим внимание на статистику очных встреч между командами.

Клубы встречались между собой за Суперкубок два раза: в 2008 и 2015 годах. Оба матча остались за командой из Санкт-Петербурга. В прошлом десятилетии игра завершилась со счетом 2:1, а в этом победитель определился в серии пенальти.