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    «Зенит» – «Локомотив»: москвичи проиграли питерцам два матча за Суперкубок из двух

    Завтра, 6 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Обратим внимание на статистику очных встреч между командами.

    Клубы встречались между собой за Суперкубок два раза: в 2008 и 2015 годах. Оба матча остались за командой из Санкт-Петербурга. В прошлом десятилетии игра завершилась со счетом 2:1, а в этом победитель определился в серии пенальти.

    • Игра на московской «ВТБ Арене» начнется в 19:00 по Москве.
    • В прошлом году Суперкубок России взял ЦСКА.
    • «Локомотив» брал трофей два раза, «Зенит» – четыре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2019 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6850

      parevg 44 минуты назад

      Это ничего не значит, во первых, этот кубок выиграет тот, у кого мотивация больше (кубок никому не нужен) во вторых, не факт, что команды выйдут в оптимальных составах. И в третьих, все серии когда-то заканчиваются.

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      Рейтинг: +1985

      minaev23 > parevg 22 минуты назад

      локо не потянет как и лч .зениту нужна новая возвышенность

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