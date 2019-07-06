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    Marca: президент «ПСЖ» дважды предлагал «Реалу» купить Неймара

    Руководство «ПСЖ» рассчитывало продать форварда Неймара «Реалу», сообщает Marca.

    По информации источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи дважды предлагал мадридскому клубу купить бразильца.

    «Реал» отверг возможность подписания 27-летнего футболиста, поскольку этим летом изменились их трансферные приоритеты.

    На Неймара по-прежнему претендует «Барселона», однако с каталонцами не хочет иметь дело «ПСЖ». Между клубами последние два года напряженные отношения.

    Ранее нападающий угрожал бойкотом предсезонной подготовки и даже уходом во «Фламенго», если ему не позволят вернуться на «Камп Ноу».

    Источник: Marca

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