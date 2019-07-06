Marca: президент «ПСЖ» дважды предлагал «Реалу» купить Неймара

Руководство «ПСЖ» рассчитывало продать форварда Неймара «Реалу», сообщает Marca.

По информации источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи дважды предлагал мадридскому клубу купить бразильца.

«Реал» отверг возможность подписания 27-летнего футболиста, поскольку этим летом изменились их трансферные приоритеты.

На Неймара по-прежнему претендует «Барселона», однако с каталонцами не хочет иметь дело «ПСЖ». Между клубами последние два года напряженные отношения.

Ранее нападающий угрожал бойкотом предсезонной подготовки и даже уходом во «Фламенго», если ему не позволят вернуться на «Камп Ноу».