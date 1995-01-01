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    Сантос провел первую тренировку с «Зенитом»

    Сегодня, 5 июля, защитник «Зенита» Дуглас Сантос провел первую тренировку с питерской командой.

    Перед занятием бразилец прошел через тоннель новичка. Так в клубе традиционно приветствуют новых футболистов.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил за Сантоса 12 миллионов евро.
    • В питерский клуб он перешел из «Гамбурга».
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.

    Новый защитник «Зенита»: играл в Бундеслиге 2, дружит с Халком, во всем подражает отцу

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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