«Нравится моя многогранность»: Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем

Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что в последнее время он стал более универсальным футболистом.

«Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» все по-другому.

Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришел после 30 – он так играл в «ПСЖ», в «МЮ». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как все получилось», – сказал Дзюба.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач в 37 матчах в составе «Зенита».

За сборную России в отборе к Евро-2020 игрок провел четыре поединка, отличился пятью голами и двумя ассистами.

Дзюба: «В «Зените» в отличие от «Спартака» чувствую доверие»