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    «Нравится моя многогранность»: Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что в последнее время он стал более универсальным футболистом.

    «Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» все по-другому.

    Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришел после 30 – он так играл в «ПСЖ», в «МЮ». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как все получилось», – сказал Дзюба.

    • В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач в 37 матчах в составе «Зенита».
    • За сборную России в отборе к Евро-2020 игрок провел четыре поединка, отличился пятью голами и двумя ассистами.

    Дзюба: «В «Зените» в отличие от «Спартака» чувствую доверие»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1218

      Фанат Рубина 22 минуты назад

      и тут остапа понесло!

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      Рейтинг: +502

      Томик 25 минут назад

      "Нравится моя многогранность, высокий интеллектуальный уровень и внешняя красота..., к тому же скромен я неимоверно!"

      0
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      Рейтинг: +1372

      Бабушка Зильзиля 27 минут назад

      Стакан ты многогранный!

      1
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      Рейтинг: +4805

      Т34 31 минуту назад

      Златан плачет в сторонке, от смеха над деревянным клоуном Дзюбой.
      1999—2001 Флаг Швеции Мальмё 40 (16)
      2001—2004 Флаг Нидерландов Аякс 74 (35)
      2004—2006 Флаг Италии Ювентус 70 (23)
      2006—2009 Флаг Италии Интернационале 88 (57)
      2009—2011 Флаг Испании Барселона 29 (16)
      2010—2011 → Флаг Италии Милан 29 (14)
      2011—2012 Флаг Италии Милан 32 (28)
      2012—2016 Флаг Франции Пари Сен-Жермен 122 (113)
      2016—2018 Флаг Англии Манчестер Юнайтед 33 (17)
      2018— Флаг США Лос-Анджелес Гэлакси 27 (22)
      Дзюба: Спартак, Томь, Ростов, Зенит Арсенал, всего лишь тульский. Куда Ибрагимовичу до таких высот!

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      Рейтинг: +327

      ursosan 35 минут назад

      Главное, чтобы Златан об этом не узнал

      1
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      Рейтинг: +2295

      RotBerg 35 минут назад

      Продолжай в том же духе, Артем! Статистика очень хорошая!

      -1
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      Рейтинг: +279

      GSmall 36 минут назад

      Палец кое с чем глупо сравнивать

      1
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      Рейтинг: +3262

      nik55 44 минуты назад

      видно ты не всех врачей прошел перед сезоном

      4
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      Рейтинг: +948

      алдан2014 49 минут назад

      Неужели парень и правду думает,что он одного поля ягоды с Ибрагимовичем?Это маниакальный психоз какой то

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      Рейтинг: +279

      GSmall > алдан2014 35 минут назад

      Он по росту видимо судит

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