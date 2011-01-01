Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Дзюба: «В «Зените» в отличие от «Спартака» чувствую доверие»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о причинах ухода из «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга.

    – Сейчас все вспоминают, как я играл из глубины в «Спартаке». Но там было не совсем так, как сейчас. В «Спартаке» у меня была больше позиция обороняющегося: играл персонально по опорнику, был зажат в узких рамках. Бегал как лошадь, а толку, мне кажется, было немного – в креативе почти не участвовал.

    – Про твою игру из глубины в «Спартаке» вспоминал и я. Получается, ту роль при Карпине нельзя сравнивать с тем, что было этой весной?

    – В «Спартаке» я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то не добежишь, тебе хана. В «Зените» я чувствовал доверие, понимал, что в каких-то моментах мне нужно будет вообще вести игру – были ситуации, когда если бы я не двинулся влево или вправо, там бы не было наших игроков. Нам очень хотелось стать чемпионами, поэтому игроки положили все, чтобы завоевать титул. Поэтому мне было все равно, где играть – хотелось победить любой ценой.

    – Ты же сказал, что в «Зените» сейчас тоже играл по опорнику соперника. В чем разница?

    – В «Спартаке» все было жестче – например, есть Денисов, и ты играешь только по нему. Он побежал в сторону – я туда же. Он в носу ковыряется – я тоже. Он пошел в туалет – и я за ним. Когда в «Амкаре» играл Дринчич, был ужас. Я его просто ненавидел – он получал мяч у правого защитника, делал диагональ левому защитнику, несся к нему на полной скорости, получал мяч и возвращал обратно правому. Когда возникали такие ситуации, я про себя думал: «Да когда это уже закончится? Да шлепни ты уже просто вперед, что ты делаешь?» И вот он так сам с собой играл, я с ним набегал кучу километров – просто катастрофа.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Форвард выступал в составе московского клуба до 2015 года.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17876

      oyabun 19 минут назад

      Типичная обиженка. Никто его давно уже не трогает, а он всё равно постоянно находит случай пожаловаться как его "обижали" и не ценили в Спартаке. Уверен, процентов на 90 ложь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1578

      neveldomha 54 минуты назад

      Вот зачем выносить эти слова, вырванные из контекста, в название. Тут вообще то ни о чем, кроме тактических действий Дзюбы в Зените и Спартаке речи не ведется. Не умно это, а точнее - глупо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30876

      MaxRnD > neveldomha 48 минут назад

      Любой срач = увеличение рейтинга сайта

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5030

      piligrim1986 56 минут назад

      вот только не надо. Эмери тебе доверял, а ты его же и подставил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2584

      serppion 1 час назад

      Даже когда говорить не о чем, игрочишка что-нибудь да ляпнет. И обязательно пакостливое.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72191
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru