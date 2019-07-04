Сантос – о переходе в «Зенит»: «Халк убедил меня в том, что это будет правильное решение»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой переход в питерский клуб.

– Я благодарен «Зениту» за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен Богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным мое пребывание здесь. Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли – с первого моего шага на русской земле до этой секунды все было отлично. Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть.

– Расскажите, как долго размышляли над этим переходом и с кем советовались по этому поводу?

– Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово.

– «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов. Стал ли этот фактор ключевым для вас? Рады ли вы шансу попробовать свои силы в этом турнире?

– Конечно, Лига чемпионов – не единственный фактор. Российская Премьер-лига – турнир, в котором выступают хорошие футболисты, однако, когда «Зенит» вел со мной переговоры, я понимал, что клуб будет выступать в Лиге чемпионов и осознавал, что это уникальный шанс для меня стать частью этого события. Намерен плодотворно работать, чтобы принести пользу «Зениту».

– Какие у вас дальнейшие планы? Когда вы проведете первую тренировку с командой, присоединитесь и познакомитесь с ней?

- Я полагаю, что уже завтра познакомлюсь с игроками и тренерским штабом. Познакомлюсь со всеми лично и приступлю к тренировкам в общей группе. Очень жду этого момента – хочу поскорее влиться в команду и стать частью чемпионского коллектива.